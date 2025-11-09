SANTA MARINELLA – SANTA MARINELLA – All’assemblea organizzata dal comitato cittadino per il castello di Santa Severa, era presente anche il Circolo di Sinistra Italiana Litorale Nord. “Seguiamo i lavori da quando la Regione di Rocca, con la sua partecipata Lazio Crea sta demolendo quello che per tutto il territorio del litorale rappresenta a livello culturale il castello – dice il rappresentante di SI - dopo la chiusura delle botteghe artigianali, ora l'intenzione della Regione è quella di attaccare il Polo Museale Civico con tutte le attività connesse di ricerca scientifica, didattica, educazione e valorizzazione del castello attive fin dal 1994 per trasformarlo in albergo diffuso con attività di ristorazione. Un nuovo progetto, a favore di privati, a danno dei beni pubblici. Lazio Crea chiede lo sgombero di tutti gli spazi museali e di rimuovere ogni tipo di gestione al Comune. Le richieste del Comitato sono chiare, un progetto di valorizzazione e della programmazione culturale con il Comune, rilancio e promozione del castello e del Polo museale su tutto il territorio da parte della Regione e Lazio Crea, rilancio di una programmazione culturale da sviluppare nel corso dell'intero anno solare coinvolgendo tutte le realtà culturali e imprenditoriali del Comune e dell'intero territorio con la riattivazione delle botteghe artigianali”. All'assemblea hanno partecipato i consiglieri regionali Alessandra Zeppieri, Micaela Califano, Marietta Tidei, il Sindaco Pietro Tidei che ha presentato al Comitato una bozza di delibera comunale da presentare successivamente alla Regione e Lazio Crea.

Una buona bozza frutto di mediazione aperta ad emendamenti da apportare da parte di cittadini e Comitato. La battaglia è ancora lunga, noi continueremo a sostenere il Comitato perché il castello è un bene comune e culturale di tutti”.