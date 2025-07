CIVITAVECCHIA – Si è svolto domenica scora l’evento conclusivo del progetto “Change+ – Cambia gli elettrodomestici energivori”, promosso da Fondazione Banco dell’energia in collaborazione con Croce Rossa Italiana e che ha visto il Comitato CRI di Civitavecchia tra i dieci comitati su tutto il territorio nazionale che sono risultati vincitori del bando.

Durante l’incontro sono stati presentati i risultati raggiunti e vi è stato il confronto di tutti gli attori coinvolti sulle buone pratiche adottate e su tematiche da attenzionare per lo sviluppo di nuove progettualità.

Il progetto ha visto la Croce Rossa impegnata in interventi di contrasto alla povertà energetica migliorando le condizioni di vita di famiglie in difficoltà attraverso la sostituzione di elettrodomestici energivori con apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico. Grazie a un finanziamento di 46.200 euro, il Comitato CRI di Civitavecchia ha potuto sostenere 109 famiglie del territorio, selezionate in base a criteri di vulnerabilità sociale ed economica. Tra i beneficiari, molte persone anziane, famiglie con minori, persone con disabilità e nuclei in condizioni di disagio.

Il Comitato CRI di Civitavecchia ringrazia tutti i volontari e gli operatori coinvolti per il grande lavoro svolto, e quanti hanno reso possibile questa iniziativa con l’auspicio di continuare a promuovere iniziative che mettano al centro la persona e i suoi bisogni fondamentali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA