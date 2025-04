CIVITAVECCHIA – Continua a crescere l’affetto della cittadinanza per la storica Processione del Cristo Morto. L’Arciconfraternita del Gonfalone ringrazia i tanti civitavecchiesi che stanno aderendo con entusiasmo, dimostrando vicinanza e partecipazione non solo con le iscrizioni, ma anche con donazioni spontanee e anonime. Anche quest’anno, come da tradizione, la Settimana Santa sarà ricca di appuntamenti. Giovedì 17 aprile la Chiesa della Stella ospiterà la meditazione e l’apertura della Mostra delle Statue che sfileranno durante la processione del Venerdì Santo. Alle ore 21:30 è previsto un momento particolarmente sentito: la “Cerimonia della Luce”, con lo scambio del Cero tra il Priore del Gonfalone e quello dell’Orazione e Morte, simbolo della storica amicizia tra i due sodalizi cittadini. La processione partirà dalla Chiesa della Stella e giungerà alla Chiesa della Morte, coinvolgendo tutti gli organi di governo delle confraternite.

