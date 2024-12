ALLUMIERE - Il comune di Allumiere è assegnatario di un posto per un giovane che sarà selezionato per il servizio civile. I candidati avranno i colloqui di selezione per il Servizio Civile Digitale 2023 (per la sede di Allumiere) che si svolgeranno il giorno 23 novembre 2023 alle ore 17.30 presso i locali della Biblioteca Comunale nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. Il ragazzo o la ragazza che sarà selezionato presterà servizio civile presso il Museo Civico "Klitche de la Grange". Per maggiori informazioni si può consultare il sito "Servizio Civile ANCI Lazio all’indirizzo".