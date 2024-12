TOLFA - Servizio civile a Tolfa: sono prorogate le posizioni per il servizio civile per il Comune di Tolfa per l'annualità 2024.

Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e una sua sede di attuazione, entro le ore 14 del 22 febbraio 2024. Il bando prevede opportunità per 52.236 ragazzi ed è accessibile sul sito del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/ e su https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.

La presentazione della domanda avviene accedendo mediante Spid alla piattaforma Dol (Domanda On Line) https://domandaonline.serviziocivile.it. Per il Comune di Tolfa è possibile candidarsi per quattro interessanti progetti: il primo è ''Salvaguarda il tuo territorio - tutela ambientale''; il secondo è ''Scopri il museo - promozione del museo civico''; il terzo ''Scopri il museo - promozione eventi presso il Teatro Claudio'' e , infine, ''Scopri il museo - informazione turistica presso la delegazione di Santa Severa Nord''.

L e iscrizioni per diventare operatore volontario in progetti di servizio civile universale saranno aperte sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA