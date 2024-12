ALLUMIERE - Alla Casa Delle Arti di Allumiere iniziative ed eventi a go go. Gli eccezionali ragazzi dell'associazione La Casa delle Arti si preparano a dare il via ad una nuova imperdibile iniziativa. Nella bellissima location della Casa delle Arti arriva il secondo seminario intensivo di teatro. Dopo la grande partecipazione al primo corso svoltosi a febbraio, i ragazzi della Casa Delle Arti, insieme all'associazione "Tiaso Teatro di Civitavecchia", hanno deciso di replicare, scegliendo come data sabato 20 e domenica 21 aprile presso il Palazzo Camerale di Allumiere. "È un corso di sei ore al giorno ed è - spiegano gli organizzatori - dedicato a chi già si muove nel settore, a chi è alle prime armi o vuole liberare un po' le proprie emozioni" Per questo corso verrà utilizzato il "metodo Strasberg", ossia una particolare tecnica di immedesimazione nel personaggio che alcuni hanno definito terapeutica e a vantaggio del benessere psicofisico. Valentina Traini e Alessandro Bassetti sono i docenti che dirigeranno i lavori: oltre ad essere certificati per l'insegnamento di questa tecnica teatrale. "Traini e Bassetti sono docenti che vantano numerose collaborazioni con alcuni dei registi più noti del panorama teatrale e cinematografico italiano, per fare un nome possiamo citare Özpetek - concludono gli organizzatori - vi aspettiamo per questa due giorni di teatro full immersion".