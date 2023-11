Esiste un termine che, più di ogni altro, induce all'attenzione chiunque ami trascorrere parte del proprio tempo libero nei negozi, tradizionali oppure online che siano: Black Friday. La ragione? Proprio in occasione del "Venerdì nero" sconti e promozioni si moltiplicano. Su internet, in particolare, l'evento annuale di novembre celebrato il giorno successivo al Thanksgiving Day americano, è un susseguirsi di offerte, con ribassi mai così generosi.

Tra i siti a destare maggiore interesse rientrano certamente le grandi catene specializzate nel comparto elettronico e negli elettrodomestici. Le offerte tendono a toccare livelli irraggiungibili in qualsiasi altro periodo dell'anno. E, spesso, la durata delle promozioni non è ristretta alle 24 ore del venerdì, ma si prolunga fino al lunedì successivo, ossia al Cyber Monday. Ovviamente, a decidere la durata sono i singoli e-shop. Indipendentemente dall'estensione nel tempo, essere veloci è fondamentale per non rischiare che articoli disponibili in quantità limitata vadano esauriti.

Codici sconto per il Black Friday grazie a Discoup

Esiste una stretta correlazione tra Black Friday e codici sconto. Nelle 24 ore del Venerdì nero ma spesso, anche nei giorni precedenti e seguenti, è possibile usufruire di coupon per ridurre notevolmente il prezzo degli articoli proposti. Ma dove possiamo trovarli? In nostro aiuto arriva Discoup.com, portale che offerte codici sconto in modo gratuito. Infatti grazie alla pagina dedicata agli sconti per il Black Friday, potremmo agevolmente navigare tra le numerose offerte già verificate dallo staff di Discoup.com, potendo così risparmiare molto tempo. Ricordiamo infatti che i codici promozionali sono uno strumento sempre più diffuso tra le aziende che vendono online, rivelandosi vantaggiosi sia per le aziende stesse che per gli utenti. . Non è rara neppure la presenza di codici sconto esclusivi che possiede solo Discoup e di anticipazioni sui futuri coupon.

Il fatto di prevedere sconti elevati si riflette inevitabilmente sul periodo di validità delle promozioni, spesso limitato a pochi giorni o addirittura poche ore. Essere sempre aggiornati sulla disponibilità dei codici sconto è fondamentale per non perdere le occasioni di risparmio flash e ridurre notevolmente le spese relative a quei prodotti che si monitorano a lungo

Black Friday Amazon

Amazon è uno dei maggiori e-commerce oggi esistenti. Sullo shop, infatti, è possibile trovare di tutto. Ma il comparto dove probabilmente si concentra il numero più elevato di utenti è quello tecnologico. Data la fama raggiunta, l'e-shop non poteva rinunciare a prendere parte ogni anno al Black Friday, proponendo articoli a prezzi irresistibili.

L'aspetto che forse ha permesso all'azienda di distinguersi maggiormente da realtà del mercato altrettanto celebri è la scelta di presentare alcune promozioni già diversi giorni prima del Venerdì nero, proseguendo fino al Cyber Monday. È nelle 24 ore del venerdì che appaiono offerte speciali a tempo limitato su articoli molto richiesti, ad esempio le friggitrici ad aria. Una buona idea, in vista del Black Friday, consiste nell'iscriversi a Prime, in modo da ricevere gli ordini a casa gratuitamente e accedere in maniera esclusiva a scontistiche dedicate agli utenti più fedeli .

Black Friday Euronics

Euronics è un'altra azienda leader nella distribuzione di articoli del comparto elettronica di consumo, e di piccoli e grandi elettrodomestici. Ogni anno, durante il mese di novembre dedica più giorni al Black Friday, riservando agli utenti codici sconto e offerte destinate a proseguire fino al Cyber Monday.

Nel giorno in cui si festeggia il Black Friday, di norma vengono presentate offerte speciali a tempo su alcuni degli articoli di maggior successo, dall' iPhone 13, già super scontato visto il lancio dell’ultimissimo modello di casa Apple, fino alle console come la Playstation 5 e il Nintendo Switch, ottime idee regalo per Natale, passando per frigoriferi a una o due porte, televisori, notebook, videocamere e fotocamere. Probabilmente, rientreranno nelle promozioni anche friggitrici ad aria e monopattini elettrici.

Black Friday MediaWorld

Altra realtà a non necessitare di molte presentazioni, soprattutto agli occhi degli appassionati di tecnologia, è MediaWorld che, a partire dal 1995, dispone di un proprio e-shop. Al suo interno sono presenti prodotti appartenenti a diverse categorie, dalla telefonia agli elettrodomestici.

Anche il Black Friday MediaWorld costituisce un'ottima occasione per procedere all'acquisto di quanto desiderato in ambito tecnologico. Gli sconti riguardano, tra gli altri, diversi modelli di smartphone, iPhone 15 e precedenti modelli inclusi, tablet, varie tipologie di Tv, console videogiochi come Playstation 5 e XBox 360 e impianti hi-fi. È nei giorni immediatamente precedenti al Venerdì nero che i coupon Mediaworld applicabili a carrello e le scontistiche raggiungono il valore più elevato, coinvolgendo anche lavatrici, frigoriferi e altri elettrodomestici.

Black Friday Unieuro

Non meno promettenti sono le promozioni del Black Friday Unieuro che possiamo trovare direttamente sul sito. Anche tale azienda incentra la propria offerta sulla tecnologia, proponendo prodotti di ultima generazione, a partire da smartphone e televisori.

Già a qualche giorno di distanza dal Venerdì nero, Unieuro è solita rilasciare offerte, proponendo prodotti provenienti da tante realtà specializzate del settore. Sarà sufficiente collegarsi all'e-shop nel mese di novembre o consultare le piattaforme adibite alla raccolta dei codici sconto, per scoprire, giorno dopo giorno, cosa Unieuro avrà intenzione di proporre agli utenti. E le liete sorprese, per chi desidera risparmiare, sono sempre dietro l'angolo, sotto forma di offerte speciali e buoni sconto.

Black Friday Dyson: quali prodotti tenere d’occhio

Dyson è un'azienda che ha raggiunto il successo grazie a una vasta proposta di elettrodomestici di ultima generazione, affiancati da altri dispositivi destinati alla pulizia, e non solo, degli ambienti domestici e che per performance, efficienza e inquinamento acustico non hanno eguali sul mercato.

Ad oggi, considerando che il brand non è solito concedere molte promozioni, il Black Friday Dyson rappresenta l'occasione perfetta per acquistare alcuni degli articoli di maggior richiamo a prezzo ridotto, come l’aspirapolvere Dyson V15 per effettuare pulizie veloci e accurate, articoli per i capelli come l’ultimissimo Dyson Airwrap, prodotti per il trattamento dell'aria, cuffie e sistemi di illuminazione.