SANTA MARINELLA – “È una gratificazione poter vedere ancora i risultati del lavoro svolto in cinque anni. La promessa di portare un'opera come la panchina letteraria arriva, anche se a mandato terminato”. A dirlo è Maura Chegia della lista Cittadini al Centro. “Ho scelto l'omaggio a Giorgio Bassani, con l'incipit del giardino dei Finzi Contini, che parla proprio della nostra città e la bella immagine del castello di Santa Severa. Ho voluto personalmente dirottare delle risorse destinate ai progetti del circuito ceretano sabatino, di cui fa parte la nostra biblioteca, a qualcosa che possa rimanere alla città. L'invito che faccio, insieme al sindaco Tidei, è per mercoledì alle 11 per l’inaugurazione della panchina in piazza Trieste.

