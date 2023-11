SANTA MARINELLA - “Quest’anno, la ricorrenza del 4 novembre, assume un significato più che mai profondo per la città e per l’intero Paese. La situazione internazionale si è ulteriormente aggravata e tutti stiamo vivendo con apprensione queste settimane. L’amministrazione comunale renderà omaggio ai caduti di ogni guerra con una cerimonia che si svolgerà a Piazza Unità d’Italia alle 10,30. Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare”. Questo l’invito del sindaco Pietro Tidei in riferimento alla Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Essendo stata istituita nel 1919, la celebrazione del 4 novembre è l'unica festa nazionale che abbia attraversato decenni di storia italiana, dall'età liberale, al fascismo, all'Italia repubblicana. E’ il giorno della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all'estero, di Festa per l’Unità Nazionale. Il Sindaco deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità politiche e militari e delle associazioni di volontariato. Accompagnerà la cerimonia la Banda musicale Uniti per la Musica.