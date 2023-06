SANTA MARINELLA – “I migliori anni della nostra vita”, non è solo il titolo di una canzone, ma la sintesi di quello che si sente in questo magnifico brano di Renato Zero dove si ricordano i tempi andati. Ma ormai è diventata un’abitudine per coloro che hanno raggiunto una certa età, ricordare i “bei tempi”, organizzando una cena in cui vengono invitati tutti coloro che sono nati negli anni ‘50. Un modo come un altro per rivedersi e parlare della propria infanzia, della scuola o dell’adolescenza. E’ vero, qualcuno è difficile da riconoscere per il peso eccessivo o per la perdita dei capelli, ma poi basta un saluto o un abbraccio per rivedere in lui il vecchio amico. Quest’anno i ragazzi della “classe 1953”, hanno deciso di rivedersi, così, dopo aver rotto il ghiaccio con una conviviale dei 50enni e, dieci anni dopo, dei 60enni, i settantenni di Santa Marinella hanno organizzato per il 28 giugno un “ritorno al passato” presso il ristorante di Poggio del Principe. Organizzatori dell’evento Gianfranco Biondi e Luciano Manuelli, che stanno contattando tutti coloro che, nati nel 1953, ancora trovano il piacere di rivedere i propri coetanei. “Sarà una rimpatriata dieci anni dopo – dicono Giancarlo e Luciano – infatti, con tanti amici, ci siamo visti per la ricorrenza del 50 anni e dei 60 anni. Adesso cerchiamo di battere il record dei 70 anni. Abbiamo contattato tante persone, ma ne mancano delle altre perché non abbiamo nè il telefono nè l’indirizzo. Per cui, cogliamo l’occasione per chi vuole partecipare, di contattare questi due numeri e prenotarsi” 333.6132731 (Luciano) oppure 348.4142201 (Gianfranco).