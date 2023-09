SANTA MARINELLA - Grandi festeggiamenti per il 25° anniversario della Residenza Orsini. La casa di riposo della congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia, ha voluto celebrare questo evento alla presenza del vescovo Monsignor Gianrico Ruzza, del sindaco Pietro Tidei, del consigliere regionale Giorgio Simeoni, presidente della commissione speciale “Giubileo 2025” e di Laura Pastore, consigliere di amministrazione di Lazio Crea. Hanno partecipato alla cerimonia gli anziani ospiti, le loro famiglie e molte persone che nel tempo hanno conosciuto e apprezzato la casa di riposo. “È stato un piacere per me essere presente oggi e ricordare i tanti ospiti che hanno trascorso parte della loro vita tra queste mura e in questo bellissimo giardino - ha affermato Tidei- la cura e l’attenzione che le suore della Misericordia e il personale rivolgono agli anziani, sono di altissimo livello e di profonda umanità. Questa struttura porta lustro alla nostra città e l’amministrazione comunale è sempre lieta di offrire il proprio supporto alla Madre Superiora Suor Miriam, che dirige la residenza con professionalità e devozione”. Ad officiare la Santa Messa è stato il Vescovo di Porta Santa Rufina, Monsignor Ruzza, accompagnato da Don Salvatore Rizzo e numerosi sacerdoti. Una Messa che ha emozionato i presenti e i familiari intervenuti per questa giornata di festa. Residenza Orsini, situata a pochi metri dal mare in zona Capo Linaro, ospita anziani autosufficienti, offrendo loro un ambiente signorile, pur mantenendo un’atmosfera familiare. Le Suore della Misericordia, con il loro carisma, curano la salute spirituale e insieme fisica dei loro numerosi ospiti.

