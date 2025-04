CIVITAVECCHIA – Il 22 aprile 1945 moriva a Roma il senatore e professore Carlo Calisse, nato a Civitavecchia il 29 gennaio 1859, uno dei più grandi storici della nostra Città. Di lui ricordiamo le due edizioni della Storia di Civitavecchia (1898 e 1936) che ancora oggi sono lette e consultate dagli appassionati e dai ricercatori del passato della città portuale. Nei suoi volumi ricorda santa Fermina “la quale, per essere giunta dal mare e aver avuto rifugio sulla spiaggia, tra i ruderi antichi, fu dalla pietà popolare scelta a patrona della città e dei naviganti”. Nella nota che accompagna queste righe, Carlo Calisse precisa che “il luogo assegnato dalla tradizione alla dimora della santa fu poi compreso nella fortezza del Bramante. È restato destinato al culto, e vi si legge un’epigrafe che ci appose il municipio, in onore della patrona, nel 1699”. A pagina 510 dell’edizione del 1898, Carlo Calisse racconta come “il nome della patrona non era Fermina ma Ferma. Così si trova in tutti gli atti”. Prosegue illustrando il cambiamento di nome: “A dì 20 maggio 1696, Nostro signore (Innocenzo XII) uscì in sedia, e andò in S. Maria in via Lata, dove i militari solennizzavano la festa di S. Ferma di Civitavecchia, che hanno preso per loro titolare. Per la prima volta vi hanno celebrato detta festa con nobilissimo apparato, e perché nel martirologio non s’è trovata S. Ferma, è stato ordinato dalla Sacra Congregazione de’ Riti che dicano S. Fermina, come infatti hanno stampato sotto le immagini e negl’inviti per l’indulgenza di tale festa”. Qui Calisse cita il Diario di Giovanni Battista Campello, pubblicato nel 1893. A Santa Fermina, Carlo Calisse dedicò un lungo articolo: Le Tradizioni del Popolo. In occasione delle Feste Centenarie di S. Fermina Patrona di Civitavecchia. Venne pubblicato sul periodico cattolico di Pavia Rivista di Scienze Storiche. Anno 1905. Calisse fece stamparne l’estratto nella città lombarda e, per nostra fortuna, una copia è custodita presso la Biblioteca e Archivio storico del Comune di Civitavecchia, dove è possibile consultarla. Colgo l’occasione per ringraziare il personale della Biblioteca e dell’Archivio sempre disponibili e cortesi verso le mie richieste. Visto che è una delle poche pubblicazioni dedicate alla nostra Santa patrona sarebbe bello che se ne facesse una copia anastatica. Se qualche sponsor si facesse avanti …Calisse nel suo saggio fa notare che non esistono prove documentarie sulla Santa e sul suo culto nei primi secoli di Centumcellae e poi Civitavecchia. Negli Statuti comunali non c’è traccia di Lei. Ma “eppure, una leggenda di così tenui linee che quasi svaniscono, ha potuto reggere, senza scomporsi, contro il lungo urto di secoli; secoli oscuri per la città nostra; apportatori di sventure non mai più riparate e di mutamenti profondi nei luoghi e negli uomini. La leggenda non li teme. E la sua durata attraverso così lunghe e gravi vicende mostra che il cuore del popolo non si è mutato mai, in quanto che né monumento né storia le fanno sostegno, ma soltanto la tradizione popolare”. Santa Fermina è la Patrona di noi Civitavecchiesi che da secoli la veneriamo e celebriamo con la processione del 28 aprile, in ricordo di quando giunsero da Amelia le sue reliquie. La Fede del popolo non ha bisogno di documenti e di monumenti per amarla. Viva Santa Fermina!