CIVITAVECCHIA – Grandi manovre alla parrocchia di San Pio X: il parroco padre Paco Coronado dell'ordine degli Operai del Regno di Cristo sta organizzando coi suoi viceparroci e i parrocchiani la festa del Patrono.

Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21, infatti, nella parrocchia San Pio X si terrà una tre giorni intensa dal punto di vista religioso-liturgico, ma ci sarà spazio anche per tanto sano divertimento e per l'agape fraterna. Il 19, il 20 alle 18 sarà celebrata la Santa Messa; alle 19 seguiranno i giochi per i bambini. Dalle 20 sarà attivo il punto ristoro dove sarà possibile acquistare ottimi panini imbottiti. Dalle 21 tanto divertimento con musica travolgente e coinvolgenti balli di gruppo. A corollario della festa si susseguiranno varie iniziative: in primis la mostra di arte pittorica con esposti i quadri realizzati da bravissimi artisti. Ci saranno poi stand dove saranno in vendita manufatti di ricamo e manualistica di alcuni parrocchiani. Sarà possibile anche ammirare la mostra fotografica con le foto del quartiere. Lunedí 21 alle 18.30 verrà celebrata una solenne Celebrazione Liturgica presieduta dal presule Monsignor Gianrico Ruzza; al termine della messa partirà dalla chiesa la solenne processione che si snoderà lungo via Campanilla, largo Sardegna, via Gondar, via Neghelli, via Ambaradam, via Terme Traiano, via Foscolo fino poi a rientrare in piazzetta San Pio X. La processione sarà accompagnata musicalmente dalla banda musicale "Amilcare Ponchielli"; nel corteo religioso oltre al Vescovo Ruzza, ci saranno il parroco padre Paco Coronado; il viceparroco padre Andrés Trujillo. Padre Paco Coronado invita tutti a "riunirsi alla comunità parrocchiale di San Pio X" e a "partecipare alla tre giorni di festeggiamenti in cui ci sarà spazio per pregare e riflettere, ma anche per divertirsi e dividere la cena in comunità. Un particolare ricordo - sottolinea il parroco padre Paco - sarà tributato a Loreta Rita Grimaldi, nata a Tolfa il 10 dicembre del 43 ed è deceduta a Civitavecchia il 20 giugno 2020. In questi giorni di festa vogliamo ricordare con gratitudine e affetto la signora Rita Grimaldi che per anni si è presa cura del nostro quartiere e della parrocchia. Che la sua generosità e il suo operato possano essere per noi un esempio". Da rilevare che il parroco ci tiene a ringraziare l'amministrazione comunale che in questi mesi ha provveduto a sistemare i lampioni della piazzetta e a portare a compimento alcune opere.