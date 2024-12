CIVITAVECCHIA – Partono oggi i festeggiamenti in onore di San Liborio, organizzati dalla parrocchia dei santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi. Festeggiamenti che, quest’anno, sono particolarmente sentiti, perché la comunità saluterà il parroco don Federico Boccacci che per ben 15 anni ha guidato la parrocchia. Tanto che sabato, alle 18,30, sarà celebrata una messa di ringraziamento per i quindici anni di cammino insieme. Oggi si inizia con il triduo di messe itineranti nel quartiere. Alle 18,30 ci si incontrerà presso il parcheggio di via Falda 3d, domani in via Francesco Navone 17 e venerdì pomeriggio presso i giardinetti di via Labat 8. Sabato, dopo la messa di ringraziamento, saranno aperti alle 20 stand gastronomici e alle 21 riflettori sullo spettacolo a cura della scuola di canto Lorena Scaccia e Believe Dance Studio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA