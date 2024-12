SANTA MARINELLA - “Una giornata da ricordare, quella di ieri, che ha mostrato una comunità unita e felice di rispettare le tradizioni”. Così il sindaco Pietro Tidei sulla festa del patrono San Giuseppe. “Una città in festa si è raccolta martedì sera per le strade del centro storico in onore del Patrono e, come da tradizione, per la processione tenuta dal parroco Don Salvatore che è stata partecipata come non accadeva da tempo – continua il primo cittadino - in tantissimi, infatti, hanno preso parte alle celebrazioni che si sono poi concluse con la Santa Messa officiata nella chiesa parrocchiale. A fare da cornice alla serata, una pioggia di suggestivi fuochi di artificio che hanno illuminato il sagrato della Chiesa di San Giuseppe, gentilmente donati da Don Salvatore a tutti i fedeli. Un plauso alla banda musicale Uniti per la Musica che ha dato dimostrazione, come sempre, della sua bravura contribuendo alla riuscita della manifestazione”. Hanno preso parte alla celebrazione, l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto, la Polizia di Stato, la Finanza e la Polizia Locale, inoltre le associazioni di volontariato del territorio, Misericordia, Croce Rossa, Nucleo Sommozzatori, e Scout. “Che continuerò sempre a ringraziare – conclude Tidei - per la grande disponibilità, per il loro operato e per garantire costantemente la sicurezza su tutto il territorio comunale. Ricordo che gli eventi non sono terminati, nel fine settimana ci saranno le serate da vivere all'insegna del divertimento e della musica per tutti”.

