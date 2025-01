CIVITAVECCHIA – Parcheggi gratuiti per incentivare gli acquisti durante il periodo dei saldi. Questa è l’idea avanzata da Tullio Nunzi, ex Confcommercio e attuale rappresentante dell’associazione Mppp, che sottolinea come «in molte città si sia già pensato di offrire la sosta gratuita durante l’avvio dei saldi. Un’attenzione per il terziario e un incentivo concreto per incrementare le vendite in un periodo così importante per le attività commerciali».

Nunzi commenta anche i dati forniti da Confcommercio Civitavecchia, secondo cui la spesa media di ogni cittadino per i saldi invernali sarà di 151 euro. «Si tratta di una cifra che sorprende – dichiara – non solo perché è superiore alla media nazionale di 131 euro, ma anche perché supera i 130 euro di una città come Genova, anch’essa portuale, ma con un tessuto economico più ampio».

Secondo Nunzi, la cifra, se confermata, rappresenterebbe un segnale positivo: «Se questi dati sono corretti, indicano una propensione al consumo e una capacità di spesa superiore alla media, un elemento che fa ben sperare per il commercio locale». Tuttavia, evidenzia alcune criticità che potrebbero ridimensionare questo entusiasmo: «Civitavecchia non è certo una città con un reddito pro capite elevato. Si vive una condizione di precarietà legata al porto e al phase-out dell’Enel. Inoltre, si avvertono i primi segnali di desertificazione commerciale, soprattutto nelle zone del centro storico, in settori come l’abbigliamento e le calzature».

Nunzi pone l’accento anche sul momento in cui iniziano i saldi, il 5 gennaio, ritenuto prematuro rispetto alle dinamiche di mercato attuali: «I saldi, dal “profumo novecentesco”, sono ormai schiacciati da promozioni continue e rischiano di non raggiungere più gli obiettivi per cui erano stati creati».

L’analisi dei dati completi del sondaggio potrebbe fornire una risposta più chiara. Nel frattempo, l’invito di Nunzi è chiaro: «Occorre pensare a misure concrete di sostegno per il commercio locale, perché i saldi, nonostante tutto, continuano a essere una delle principali occasioni di sopravvivenza per molte attività».

