FIUMICINO - Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della Tellina di Passoscuro: organizzata dalla Pro Loco di Passoscuro, l’attesa manifestazione è giunta alla sua 45esima edizione. L’evento si terrà dal 2 al 4 giugno, con un programma ricco di musica, spettacoli, degustazioni ed attrazioni. Oltre ad assaporare gli immancabili spaghetti con le telline e cartocci di fritto, ci sarà anche tanto divertimento.

Passoscuro è raggiungibile da Roma in auto passando per la SS1 Aurelia: mantenendo la sinistra per continuare sulla SS1, bisogna seguire le indicazioni per Ladispoli/Grosseto e poi prendere viale Tre Denari. Si svolta poi a sinistra in via di S.Carlo a Palidoro, dopo la rotonda svoltare leggermente a destra per rimanere su via S.Carlo a Palidoro, svoltare a destra in via Villasalto e si arriva a Passoscuro. Dall‘autostrada, invece, il percorso è questo: 1. Uscita Torrimpietra | A12 autostrada Azzurra | Genova-Cecina / Tarquinia-Roma | 4,65 kmdal centro2. Uscita Maccarese – Fregene | A12 autostrada Azzurra | Genova-Cecina / Tarquinia-Roma | 5,96 kmdal centro. Provenendo da strade ad alto scorrimento le uscite più vicine sono: Uscita Fiumicino | A91 autostrada 91 | Roma-Aeroporto di Fiumicino | 15,47 km dal centro

Uscita Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci | A91 autostrada 91 | Roma-Aeroporto di Fiumicino | 15,47 km dal centro Si può arrivare a Passoscuro anche in treno o bus:la linea bus COTRAL (Fiumicino | Passoscuro-Roma (Cornelia)) ha 24 fermate e viaggia tra Fiumicino/Passoscuro e Roma (Cornelia). La linea treno FL5 (Civitavecchia) ha 9 fermate e viaggia tra Roma Tiburtina e Ladispoli – Cerveteri. Dove parcheggiare: la Pro Loco di Passoscuro ha specificato che non sono previsti degli appositi parcheggi per la Sagra della tellina. Chi raggiungerà la manifestazione, quindi, dovrà parcheggiare dove sono presenti gli appositi stalli di sosta. Il programma: per la Sagra della Tellina sono tanti gli appuntamenti in programma: non solo spettacoli musicali e Dj set, ma anche iniziative sportive come la Pedalata della tellina