ALLUMIERE - Dopo due giorni di sold out la Storica Contrada La Bianca si appresta oggi (nel campo sportivo de la Cavaccia) a chiudere col botto la Sagra del Contadino e Festa della Porchetta, una tregiorni del gusto che ha visto il succedersi di tanti eventi a corollario che hanno richiamato molto pubblico. L'eccellente qualità dei prodotti e l'estrema bontà dei piatti preparati dalle sapienti ed eccezionali cuoche biancoverdi stanno decretando il successo di questa edizione 2023 di questo "Paradiso dei golosi e dei buongustai". Oggi a pranzo e stasera a cena si potranno degustare piatti tradizionali e, allo stesso tempo si potrà ballare , divertirsi. Dopo il torneo degli equidi (corsa somari in linea e mini Palio) che si è tenuto venerdì e quello della Notte del Buttero di sabato che ha visto sfidarsi i migliori team dell'alto Lazio. In questi giorni è andata a ruba la porchetta fatta artigianalmente dai norcini Vecchioni o dai prelibati piatti preparati. Apprezzatissimi i gustosi ed eccellenti pasti preparati dal team delle cuoche: anche oggi si potrà degustare l"acquacotta, gli antipasti misti, la lasagna, i tonnarelli all'amatriciana,gli gnocchi con asparagi e pancetta, porchetta, salsicce alla griglia, lumache (condite con un sugo piccantino e gustuso) o agnello, patatine fritte o insalata, pizza brodosa, il sorbetto al limone, la torta Moretta e le ciambelle fritte. Anche oggi ci sarà lo stand gastronomici e due punti Bar; da rilevare che al bar sotto le tribune saranno distribuiti con eccellenti salumi locali, patatine, birra, bibite e quant’altro.

Percqusnto riguarda gli spettacoli a parte lo stand enogastronomico e i bar ci sarà lo spettacolo del dj Manolo che farà ballare e cantare tutti. In questa ultima giornata, poi, la Contrafa La Bianca del presidente Massimo Speroni propone una novità: nel campo equestre si sfideranno infatti le moto da cross, per la prima edizione del "Trofeo Rugged Sprint".

"Invitiamo tutti a non mancare alla nostra Sagra conclude patron Speroni: "Dove il buon cibo si coniuga perfettamente con la tradizione, lo sport, la famiglia, il divertimento. Venite a passare la serata da noi e vivrete un esperienza che vi appagherà tutti i sensi».