CIVITAVECCHIA – Grande successo per “La notte delle meraviglie”, l’evento organizzato dal Rotary club di Civitavecchia a favore dell’Adamo onlus.

La serata di sabato è stata la conclusione di una gara di solidarietà a favore dell’associazione che tanto fa per i malati oncologici del territorio e non solo, un segno di riconoscimento per il lavoro silenzioso che quotidianamente i volontari compiono, come ricordao anche dal presidente Massimiliano Riccio, nei suoi ringraziamenti per il sostegno all’associazione.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione e fortemente voluta dall’imprenditore Saverio Carrazza e dal presidente del club Matteo Di Bartolomeo, ha visto al terminal crociere di Rct “Amerigo Vespucci” in porto la partecipazione di circa 240 persone che hanno assistito alla manifestazione artistica. “La notte delle meraviglie” è stata diretta da Maria Letizia Beneduce e ha visto la partecipazione tra gli altri anche del noto comico Maurizio Battista.

