CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il convegno “Uniti contro lo spreco alimentare” organizzato dal Rotary club di Civitavecchia. L’evento si terrà domani pomeriggio, alle 17, presso l'Hotel San Giorgio ed è propedeutico alla realizzazione di un progetto più ampio che mira a costruire una catena per la distribuzione del cibo in eccesso delle navi da crociera alle famiglie più bisognose. Ad aprire i lavori sarà il presidente del Rotary club di Civitavecchia Matteo Di Bartolomeo seguito dagli interventi di Eric Gerritsen (Director Public affair presso Costa Crociere), Silvia Amato (Direttore dell'UD Civitavecchia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Elisabetta Percuoco (Vice Direttore dell'UD Civitavecchia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Fabrizio Federici (Dirigente Veterinario Ministero della Salute) e Valeria Covacci (Asl Roma 4 Servizio igiene alimentari e nutrizione). Modera Giuseppe D'Imperio del Rotary club Civitavecchia. Un appuntamento importante per la creazione di una rete che possa superare le difficoltà nella distribuzione dei pasti.

