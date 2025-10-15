CIVITAVECCHIA – In un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione, si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Hotel San Giorgio, la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne della Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia. A raccogliere il testimone da Laura Gurrado, past president, è stata Rita Stella, nuova presidente del sodalizio per il biennio a venire. La cerimonia, elegante e sentita, ha visto la presenza di figure di spicco del panorama associativo, tra cui la presidente del Distretto Centro Laura Giannuzzi e la tesoriera Maria Cristina Ciaffi, oltre a numerose socie provenienti da diverse sezioni del territorio. Una partecipazione che ha testimoniato ancora una volta il forte spirito di rete e collaborazione che anima la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. Presenti all’evento anche il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, e rappresentanti delle istituzioni civili e del mondo culturale locale, a conferma dell’apprezzamento e della vicinanza che la comunità cittadina riserva alla Fidapa per il suo impegno costante nel promuovere il ruolo delle donne nella società.

©RIPRODUZIONE RISERVATA