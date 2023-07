CIVITAVECCHIA – La Rete degli Studenti Medi inaugura la terza edizione di “Equilibro”, il mercatino di libri scolastici.

L’iniziativa della Rete degli Studenti Medi ha lo scopo di attenuare le ingenti spese che le famiglie sono costrette ad affrontare ogni anno e tutelare il diritto allo studio, vendendo i libri scolastici portati dalle famiglie al 50% del prezzo originale e ridando loro l’80% del ricavato.

«Il progetto – spiegano dalla Rete – nasce dalla necessità di rendere più accessibili i costi dei libri scolastici, che ogni anno costringono le famiglie a versare somme di denaro eccessive e causano troppo spesso disparità tra gli stessi studenti. Tutto ciò non è accettabile, il diritto allo studio non dovrebbe essere in nessun caso minato dalle disponibilità economiche individuali. Veniteci a portare i vostri libri delle superiori in via Fusco 8 il martedì ed il giovedì dalle 15 e 30 alle 19 ed il sabato dalle 9 e 30 alle 12».

