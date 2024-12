CIVITAVECCHIA – Il sindaco Ernesto Tedesco ha partecipato a “Regalaci un sorriso”, la manifestazione organizzata dall’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei per incontrare l’associazionismo cittadino e festeggiare le ragazze e i ragazzi che hanno animato la manifestazione al “Casale del sole”. «Una giornata piena di sorrisi e divertimento, solidarietà e condivisione - ha dichiarato il sindaco di Civitavecchia -, una bellissima iniziativa dell’assessorato che ripeteremo senz’altro. Grazie a tutte le associazioni che ci hanno regalato un sorriso, in particolar modo il Timone, l’Assproha, l’Ottava Nota, il Circolo Arci (che ha curato anche l’animazione) e la presidente del Tavolo Tecnico per l’Agibilità Elena De Paolis». L’assessore Zacchei ha voluto ringraziare in particolare anche «Maura e il suo staff per averci offerto la location “Casale del Sole” e la degustazione della cucina che abbiamo gradito tutti. Giornate così - ha concluso -, “regalano un sorriso” a questi giovani, è vero, ma danno gioia anche a noi che ci impegniamo ogni giorno per rendere più lieta la loro vita».

