ALLUMIERE - Un evento molto sentito e partecipato è stato quello che si è svolto domenica scorsa all'interno del Palazzo Camerale di Allumiere, ottimamente organizzato dalla "Casa Delle Arti Aps" in collaborazione con l'associazione culturale "Scatola Folle" e l'associazione "Gazzella onlus".

L'niziativa è stata promossa per lanciare importanti messaggi di solidarietà al popolo palestinese. Molte le persone che hanno voluto essere presenti e che sono tornati a casa con un pieno di emozioni. L'evento ha avuto inizio con un coinvolgente monologo dal titolo: "Terzo Canto", liberamente tratto dall'opera di Massimo Sgorbani e interpretato alla perfezione dalla eccezionale attrice professionista Cristina Rocchetti. "Ringraziamo il pubblico intervenuto - spiega l'attrice Cristina Rocchetti - l'iniziativa a sostegno della popolazione palestinese è stata partecipata e piena di emozioni. Abbiamo raccolto 550 euro che saranno devolute all'associazione "Gazzella". Ringraziamo inoltre l'associazione "Casa Delle Arti" per l'accoglienza e la cura; grazie al professor Wasim Dahmash e a Patrizia Cecconi per averci dato un quadro chiaro e completo della situazione palestinese; grazie a Fabrizio Depa per aver coordinato il tutto e a "Scatola Folle" per continuare a portare con coraggio in scena la storia di Wafa Idris. Per chi non avesse avuto la possibilità di partecipare può, comunque, aiutare a finanziare l'attività dell'associazione mandando un contributo al seguente IBAN: IT 54 D 05018 03200 0000 110 52792. Per il prossimo futuro stiamo cercando di strutturare una collaborazione con l'associazione al fine di potenziare le adozioni a distanza dei bambini palestinesi. Alla prossima e grazie ancora a tutti". Dopo il monologo sono seguiti gli interventi della giornalista Patrizia Cecconi e del professor Wasim Dahmash, i quali hanno guidato i partecipanti in una disamina molto attenta riguardo la situazione Israelo-Palestinese. Tutti proventi dell'evento sono stati devoluti all'associazione "Gazzella onlus", la quale si occupa da molti anni di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, nonché di adozioni a distanza degli stessi. "Grazie per la collaborazione e per averci dato questa opportunità - hanno spiegato i ragazzi dell'associazione "Casa Delle Arti" Aps - l'informazione è un atto di solidarietà con la popolazione palestinese. Ringraziamo i relatori e tutti coloro che hanno partecipato. Un grazie speciale va a Cristina Rocchetti, una persona e un attrice fantastica".