SANTA MARINELLA - Il professor Livio Spinelli, amico della famiglia Modigliani, in occasione della Giornata della Memoria, ha ricordato Franco Modigliani, premio Nobel e professore di economia e finanza al prestigioso MIT negli Stati Uniti, padre dei principali economisti italiani fra i quali il suo pupillo Mario Draghi e poi Guido Carli, Andreatta, Tommaso Padoa Schioppa, Mario Monti. Modigliani, nel suo volume “Le avventure di un economista”, racconta come «nell’estate del 1934, in occasione del kippur» fosse ospite dal cugino Piero e dalla madre Olga proprio a Santa Marinella. «nella zona di Caccia Riserva».

Durante la vacanza nella Perla «facevamo bagni e passeggiate» fino a quando un giorno non inventarono, giocando a fiches, un «nuovo sistema monetario» costruendoci «sopra uno Stato».

«Ci divertimmo tanto con la nostra Repubblica che decidemmo di continuare il gioco al nostro rientro a Roma, invitando a parteciparvi amici romani e amici di Santa Marinella».

