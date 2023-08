ALLUMIERE - È un omaggio all'illuminazione il Cencio del 57° Palio delle Contrade a cui Allumiere deve le proprie origini, la propria storia e cultura, insito nel codice genetico, nelle radici di questo paese, come rappresentato magistralmente dall'artista Maria Luisa Taranta.

Il bellissimo Cencio è stato presentato ufficialmemte lo scorso 15 agosto in piazza della Repubblica ad Allumiere. Oltre al Cencio che andrà a chi vincerà il Palio delle Contrade 2023, durante la magica serata c'è stata la rappresentazione dei primi momenti di vita del borgo. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con un gruppo di eccezionali volontarie e volontari, con l'associazione delle Contrade e la Pro Loco martedì sera hanno dato vita alla "Notte del Cencio", una meravigliosa ed emozionante serata all'insegna della tradizione e dell'amore sviscerato per la propria Contrada e per il Palio delle Contrade.

La serata è stata diretta da Agostino De Angelis (attore - regista) e Desirée Arlotta (presidente Ass.ne ArcheoTheatron). Dal balcone la speaker Noemi Vernace ha chiamato i vari contradaioli in piazza, poi è seguita una rappresentazione teatrale (in piazza e da alcune finestre) narrante la nascita di Allumiere corredata anche dalla proiezione sulla facciata della chiesa di foto di Franco Pierini dell'Associazione Fotografica Click e di varie musiche. Protagonisti di questa rappresentazione sono stati Riccardo Frontoni, Isirido Sgamma, Mariagrazia Paolucci, Alessio e Marco Borghini e gli attori della Compagnia Teatrale Allumiere: Achille Sgamma, Alessandra Ercolani, Remo Cirilli, Vittorio Trovarelli e Luigi Del Frate. Molto toccante il momento in cui è stato proiettato un vecchio video in cui l'indimenticabile papà del Palio del Contrade, Riccardo Rinaldi, ha raccontato come ha ideato e organizzato il Palio.

A seguire è iniziato il corteo storico: per ogni Contrada hanno sfilato una coppia (poi saliti nel palazzo Comunale e affacciati alle finestre), una dama col cuscinetto con sopra la coccarda della propria Contrada che insieme agli sbandieratori e ai tamburini si sono posizionati lungo le scale della chiesa. Sul balcone e stato poi scoperto il Cencio che ha spiegato direttamente l'artista Maria Luisa Taranta che l'ha realizzato e poi c'è stato il toccante discorso del sindaco. Il Cencio è stato poi portato sul sagrato della chiesa dove è stato benedetto dal parroco Don Roberto. Da rilevare che durante la serata si sono registrate due meravigliose chicche: il bravissimo tenore Fabio Andreotti ha intonato a inizio manifestazione l'Ave Maria in onore della patrona, la Madonna dell'Assunta; all'arrivo del Cencio sul sagrato della chiesa il tenore ha emozionato tutti cantando "All'alba vincerò". Gli organizzatori ringraziano per la realizzazione dei cuscinetti e delle coccarde le sarte della Contrada La Bianca e Vittoria Pinardi. Il gruppo dei fantastici volontari, coordinato da Roberta Rosati, è composto da una 20ina di persone non appartenenti a gruppi politici o associazioni che amano Allumiere e che danno il loro apporto e supporto per gli eventi promossi dal Comune e dalla Pro Loco. A collaborare con il gruppo il consigliere Aldo Braccini, l'assessore Alessio Sgriscia e i delegati Alessia Brancaleoni, Duccio Galimberti e Noemi Vernace.