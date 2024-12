CIVITAVECCHIA – Le associazioni spazioliberoblog, Blue in the face, Book Faces e International Tour Film Festival, con il contributo della Fondazione Cariciv, hanno indetto il Premio “Ricordando…” che si propone di diffondere la conoscenza di illustri concittadini che hanno avuto un ruolo significativo nella città o nei territori limitrofi.

«In questo ambito – spiegano gli organizzatori - si è pensato di avviare una ricerca per la elaborazione di una anagrafe dei personaggi che dal dopoguerra hanno avuto rilevanza in vari campi (letteratura, musica, arte, politica, scienza, sport, ecc.). È stata quindi redatta dai nostri amici e collaboratori Claudio Galiani e Giovanni Insolera una prima proposta, sommaria e certamente incompleta, che vorremmo sottoporre a coloro che in questi anni si sono impegnati negli studi storici e nelle ricerche sulla nostra comunità, al fine di arricchirla e completarla, consapevoli che soltanto attraverso un lavoro comune si possano raggiungere i migliori risultati».

A questo fine è stata convocata una riunione per giovedì 13 alle ore 18 alla libreria Dettagli per un primo scambio di idee.

