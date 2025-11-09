CIVITAVECCHIA- Brutto risveglio per i bambini che ogni giorno frequentano il parco del Pincio. I lavori di potatura degli alberi ha reso l’area off limits. A quanto pare, senza preavviso, gli incaricati alla cura del verde a piazzale Guglielmotti hanno proceduto tagliando i rami degli alberi, creando un ingombro su quasi tutta l’area del parco, o almeno su quella che ospita altalene e scivoli per i bambini. Evidentemente il lavoro non è finito, a giudicare dalla presenza al centro dell’area di un mezzo adibito alla potatura e di sicuro continuerà nella giornata di oggi. Eppure nessuno si è preoccupato di rendere fruibile l’area, magari spostando il veicolo e portando via gli scarti che invece sono stati lasciati al centro del parco, delimitati da un nastro bianco e rosso che di fatto impedisce ai bambini di giocare. Un peccato veniale, per carità, che tuttavia la dice lunga sul rispetto e sull’attenzione che il Comune di Civitavecchia rivolge ai bambini. Il parco del Pincio da tempo è preso di mira da vandali, bambini cresciuti che si divertono ad utilizzare altalene e scivoli fino a romperli e gente che bivacca e lascia in giro bottiglie e sporcizia di vario genere. Le telecamere dovrebbero funzionare, ma a questo punto è più che lecito nutrire qualche dubbio.