SANTA MARINELLA - Il Comitato 10 Febbraio ringrazia i cittadini che di loro spontanea iniziativa hanno promosso l'inattesa campagna “Se il parco è della pace su Norma tutto tace”. Essa faceva riferimento al fatto che, nell'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale, c’era l'intestazione del Parco della Quartaccia e per il luogo pubblico su Norma Cossetto vi fosse un reiterato silenzio. “È a tale riguardo – dicono dal Comitato - che da circa tre anni, nonostante l'intestazione di un luogo pubblico alla martire italiana sia stato votato e successivamente individuato, si siano perse le tracce del provvedimento. L'individuazione del sito, l'ex parco dei mostri, era stata concordata con l'amministrazione comunale, e nonostante fosse stato appurato il fatto che, presso tale area sarebbe stata prevista una mensa scolastica ciò non avrebbe inibito la possibilità di intestare il piccolo spazio proprio a Norma Cossetto. Elemento quest'ultimo, portato all'attenzione della maggioranza anche dalla consigliera Ilaria Fantozzi che ringraziamo. All'ultimo appuntamento dell'assise cittadina, proprio in occasione della votazione del punto sulla intestazione del parco della Quartaccia è intervenuta circa questa disparità di trattamento. La risposta del consigliere Minghella sulla presunta dimenticanza sulla questione, speriamo possa stimolare a questo punto un deciso riscatto, per una rapida soluzione della vicenda. Considerata la differenza di velocità con la quale sono stati intestati gli ultimi luoghi nella nostra cittadina, riteniamo a questo punto indifferibile una assunzione chiara di responsabilità e una scadenza effettiva, da parte del consigliere Minghella e del sindaco Tidei e dell’amministrazione in carica, in particolare dalla componente femminile, che dovrebbe essere sensibile ad una vicenda che riguarda una donna italiana, sequestrata, torturata, stuprata, barbaramente uccisa e gettata in una foiba, per il solo fatto di essere italiana”. “Riteniamo che vedere intestato un luogo dignitoso ad una eroina italiana, medaglia d'oro al merito civile – conclude la nota - possa rappresentare un assoluto vanto per tutti i cittadini di Santa Marinella”.

