TOLFA - "L'idea di ritornare a collaborare per la realizzazione un nuovo carro di carnevale è sempre stato l'obiettivo comune dei "PanicoPaura" che ci ha tenuti legati da un anno all'altro".

Comincia così il bilancio altamente positivo stilato dal "gruppone" variegato dei PanicoPaura che, domenica scorsa, ha impazzato per le vie di Tolfa con un meraviglioso carro ispirato al mondo dei Supereroi.

I Panicopaura sono stati tra i protagonisti della sfilata dei carri allegorici che si è svolta domenica a Tolfa promossa dalla giunta Bentivoglio in collaborazione con la Pro Loco e varie associazioni. Il gruppo è stato composto da tre associazioni: il "MotoClub Rugged", "La bottega dell’arte" e "La Filastrocca": la loro vera forza sta nell’unione di tre associazioni che condividono attività e iniziative per essere parte integrante di una comunità, un gruppo di gente folle, con abbracci improvvisi, gesti spontanei e sorrisi gratuiti. Persone che regalano attenzione a tutto ciò che fanno, che amano buttarsi nella mischia e aprire le danze. Si caricano di emozioni e desiderano contagiare tutti con la loro allegria.

Già lo scorso anno i PanicoPaurahanno fatto divertire tutti e anche in questa edizione hanno fatto centro. Un carro imponente e di grande impatto, bellissime coreografie, un fiume di Supereroi festanti che hanno portato una bella ventata di allegria e di colore.

"Il tema è stato discusso e scelto mesi fa e mentre ci balenavano in mente diverse possibilità: alla fine hanno vinto loro: i "Supereroi" - spiegano i rappresentantidelle tre realtà - . subito dopo le festività natalizie ci siamo ritrovati a progettare e mettere in opera giorno dopo giorno, sera dopo sera il mastodontico "Ironman".

La catena di montaggio era suddivisa a seconda “dei superpoteri” che ogni partecipante poteva mettere a disposizione, la squadra del "Moclub Rugged" provvedeva a prendere misure, calcolare distanze, recuperare materiale, tagliare, segare e saldare. Le ragazze della "Bottega dell'Arte" e "La Filastrocca" hanno disegnato, creato, smontato e rimontato, cambiato idea e di nuovo ricambiato idea, rifinito minuziosamente con sfumature e dettagli. Si è cercato di riciclare e recuperare materiale per una maggiore sostenibilità e per trasformare materiali di scarto in nuove creazioni. Si sono messi a disposizione mogli, fidanzate e figli, l'incontro per lavorare al carro è stato da subito ravvivato dallo spirito goliardico, dall'ironia, dalla musica, dalle cenette e dalla voglia di divertirsi in maniera spensierata seppur faticosa e impegnativa.

La scelta delle musiche non poteva essere da meno, ricercata e valutata passo dopo passo, un grazie va alla ballerina Ilaria Mercuri e alle sue colleghe che pazientemente hanno realizzato e fatto studiare le coreografie ai 90 partecipanti". Il carro dei PanicoPaura era formato molteplici strumenti di difesa utilizzati dai supereroi" al centro l'imponente Ironman, che ruotava a destra e sinistra, con i suoi fasci di luce dagli occhi, dai palmi delle mani e dal suo cuore atomico. Dietro di lui l'iconica batmobile nera con su stampato l'inconfondibile pipistrello e una super potente turbina.

Non sono mancati dj Robin e Vocalist Spiderman a guidare e incitare i supereroi ballerini. Come da tradizione all'interno della sfilata è stata inserita una rappresentazione a tema ovvero: i Supereroi sono stati chiamati a prepararsi ad un combattimento epocale, concentrazione e coraggio erano le prerogative necessarie, ognuno presentava il proprio superpotere e si schierava al centro ma tutto è cambiato dall'arrivo dell'insolito supereroe dei social, il mitico "Posaman" che con la sua semplicità e ingenuità, con solo “tre pose diverse” ha coinvolto e trascinato a se supereroi e pubblico. "E' stata una giornata intensa, ricca di emozioni e allegria.

Lo spirito comunitario e collaborativo è stato al centro del nostro gruppo, il coinvolgimento di grandi e piccini ci ha gratificato e ripagato del lavoro svolto - proseguono i PanicoPaura - grazie agli amici di Santa Severa Nord, all'associazione "Sbandieratori e Musici" di Tolfa, all'autista Igor Bastoni e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di festeggiare con noi. Grazie all'amministrazione Comunale di Tolfa, grazie ad Egidio Virgili perchè supportano tutte le nostre idee bizzarre. Grazie a noi che sappiamo divertirci con poco". Alla vigilia della sfilata i PanicoPaura avevano detto: "Se riusciremo a divertirci e a far divertire tutti, allora avremo anche questa volta compiuto la nostra missione" e questa missione l'hanno realizzata alla perfezione.

