ALLUMIERE - Il Palio di Allumiere si è svolto nel migliore dei modi e se tutto è andato bene lo si deve all'organizzazione capillare messa in atto dal Comune, dalla Pro Loco, dall'associazione delle Contrade, dal delegato al Palio e di tutte le Contrade e Contradaioli. Importantissima la collaborazione dello straordinario parroco don Roberto. Non va poi dimenticato chi dietro le quinte ha lavorato alacremente, fra questi i vigili della polizia locale che, oltre al grande lavoro estivo, hanno fatto in questi giorni del Palio e delle altre iniziative a latere, un servizio efficiente e perfetto: i vigili hanno colpito tutti per gentilezza e disponibilità. I carabinieri di Allumiere coordinati dal maresciallo Nuzzi e tutte le forze dell'ordine che hanno garantito sicurezza e viabilità. Poi ci sono il coordinatore della Protezione civile di Allumiere Alfonso Superchi e tutta la sua formidabile squadra che, oltre ad aver svolto un ottimo servizio, domenica notte hanno ripulito tutta la piazza e le vie adiacenti e lunedì mattina tutti i cittadini si sono svegliati col paese pulito. Da rilevare che la Prociv oltre a mettere al servizio del paese i volontari ha messo anche i mezzi. Ottimo poi il lavoro dei volontari della Croce rossa. Poi ci sono i dipendenti degli uffici comunali, gli operai che hanno sistemato la pista e tutti quelli che hanno collaborato. Iole Superchi dopo il Palio e la tombola ha pulito e sistemato le stanze del comune utilizzate per il Palio. A lavorare per il Palio la squadra dei bravi fotografi dell’associazione Click; Massimo Leoni ed il service; "La mimosa" per aver guarnito il Carroccio, Silva Caravaglia per i buoi e i figuranti che hanno rappresentato il Comune di Allumiere. Sempre presenti i musicanti dell’associazione Amici della Musica.Nelle Contrade prima del Palio per 364 giorni hanno lavorato intensamente gli addetti alle stalle, i fantini, i presidenti, le sarte, le responsabili del corteo, gli sbandieratori e i loro preparatori, gli addetti alle griglie, le cuoche, chi monta e smonta tutto durante le Sagre, quelli che servono ai tavoli, quelli che organizzano i vari eventi dell'anno, chi tiene la contabilità. Senza la presenza di tutte queste persone non sarebbe stato possibile realizzare quanto è stato fatto.

