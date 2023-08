ALLUMIERE - Mancano ormai una manciata di giorni all’evento più atteso in assoluto dalle sei Contrade del Palio di Allumiere, quello che decreterà la contrada vincitrice, quello che permetterà alle Contrade di portare in piazza il frutto di 12 mesi di duro lavoro: il Palio.

In paese tutti sono all'opera e più passano le ore e più salgono l'adrenalina e l'ansia da Palio.

"Questi sono giorni frenetici per le Contrade perché si inizia a tirare le fila di tutto il duro lavoro fatto nel corso dell’anno, in ogni comparto - spiega la presidente dell'associazione delle Contrade "Agostino Chigi", Tiziana Franceschini - le sarte e gli addetti al Corteo Storico stanno limando la preparazione degli abiti e dei figuranti, attraverso la cura dei particolari per rendere tutto perfetto, fin nel minimo dettaglio.

Gli sbandieratori stanno intensificando le prove delle esibizioni che eseguiranno in Piazza, cercando di diventare un corpo unico che esegue gli esercizi con grazia, eleganza, sicurezza e perfezione nei movimenti.

Gli addetti alle stalle stanno verificando attraverso le prove, la condizione fisica degli asini ed i risultati conseguiti con i vari programmi di allenamento, che li porteranno a decidere, dopo la prova definitiva in pista del sabato, quali asini portare a correre il giorno del Palio.

Queste sono solo le rifiniture, la messa a punto di quel meraviglioso meccanismo che è la Contrada, cuore pulsante e motore della manifestazione del Palio delle Contrade di Allumiere.

La tensione è, come sempre alta, perché sarà la Piazza e solo la Piazza a far piangere di gioia o di delusione i direttivi ed i contradaioli". Nei giorni scorsi, intanto, l'artigiano collinare Luca Piermartini ha donato al sindaco Luigi Landi una targa di legno d’ulivo da lui stesso realizzata, sulla quale sono raffigurati gli stemmi delle sei Contrade, nonchè il logo del Palio.

