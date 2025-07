CIVITAVECCHIA – Sabato scorso il gruppo cittadino dell’Ordine di Malta - Delegazione Viterbo-Rieti – intitolato a Terenzio Collemodi - ha promosso una nuova iniziativa di solidarietà presso il supermercato Conad "Il Mare" raccogliendo in poche ore oltre 400 kg di derrate alimentari. I generi alimentari donati dai cittadini saranno destinati al centro di assistenza dell’Ordine di Malta attivo a Civitavecchia, che tutto l’anno offre supporto concreto a numerose famiglie in difficoltà. Un risultato, spiegano dal gruppo, che testimonia ancora una volta la generosità della popolazione e l’efficacia dell’Ordine, da sempre in prima linea nell’aiuto concreto ai più fragili.

Il Delegato per Viterbo - Rieti, l’avvocato Roberto Saccarello, si è detto pienamente soddisfatto: «La solidarietà non va in vacanza. Anche in piena estate, quando molte attività si fermano, l’attenzione verso chi è in difficoltà non può venire meno. L’Ordine di Malta è sempre presente, anche in agosto, per offrire supporto, vicinanza e assistenza a chi ne ha bisogno».

«Il gruppo “Terenzio Collemodi” – ha aggiunto Fabio Uzzo Cavaliere di Grazia Magistrale – continua così a essere un punto di riferimento nel territorio, incarnando i valori millenari dell’Ordine: difesa della fede e servizio ai poveri e agli ammalati. L'iniziativa è solo l'ultima di una lunga serie di interventi concreti messi in campo a livello locale, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla direzione del Conad “Il Mare” per la disponibilità e la collaborazione, e a tutti i cittadini che, anche con piccoli gesti, hanno contribuito a fare la differenza».