CIVITAVECCHIA – Presentato presso il plesso scolastico Don Milani il progetto "Oleoturismo" dell'Università Agraria di Civitavecchia. Cordiali i saluti della Direttrice Scolastica della Don Milani Laura Superchi che si è detta soddisfatta di come i ragazzi, seppur giovani, siano interessati a questo argomento.

Nell'introduzione il Consigliere dell'Agraria Stefano De Paolis ha illustrato il progetto, davanti alla platea dei ragazzi della scuola media molto attenti. "Il momento è importante -ha detto De Paolis- anche sulla base dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio di un primo disegno di legge che regola l'Eno-OleoTurismo".

Presente infatti, a portare i saluti della Consigliera Regionale Valentina Paterna (Presidente della Commissione Agricoltura), il Dr Alessandro Sacripanti che ha evidenziato quanto questa Amministrazione Regionale tenga alla crescita di progetti come L'Olio di Traiano fatto con olive civitavecchiesi.

Proprio dell'Olio di Civitavecchia ha parlato, raccontando come è nata l'idea, la VicePresidente dell'Università Agraria Damira Delmirani. "L'università Agraria -ha detto la Delmirani- ha nel suo impegno statutario principalmente quello di lavorare a progetti che diano lustro e dignità alla nostra terra". Molto apprezzato, soprattutto dai ragazzi entusiasti, l'intervento del Presidente della Civitavecchia Servizi Pubblici, Fabrizio Lungarini, accompagnato dal Direttore del Personale di CSP Paolo Iarlori.

"Progetti come questo -ha detto Lungarini- tra i tanti aspetti positivi, hanno infatti quello di facilitare l’avvio di diverse imprese giovanili in campo turistico, incentivando le nuove generazioni ad abbracciare il mondo dell’agricoltura. I ragazzi sono il nostro futuro ed è importante farli avvicinare a questo settore impegnativo ma fondamentale per l’economia e lo sviluppo del territorio laziale.

Alla fine l'Avvocato Lungarini si è piacevolmente prestato a farsi fotografare con i ragazzi della Don Milani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA