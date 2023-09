CIVITAVECCHIA – Le segnalazioni e le richieste di aggiustare il tiro, almeno rispetto ad alcune linee, sono frequenti. Soprattutto dagli anziani arrivano le critiche più frequenti a seguito dell’entrata in vigore - in via sperimentale fino al 30 settembre - del nuovo piano del trasporto pubblico locale. C’è chi ha difficoltà, dalle periferie, a raggiungere facilmente il mercato di piazza Regina Margherita. Chi invece sta lamentando la difficoltà di arrivare, ad esempio, al centro Chenis di viale Togliatti. «Non è pensabile che abbiano tolto le linee che da piazza Vittorio Emanuele arivano qui al Centro - ha tuonato la presidente Claudia Panzieri - dibbiamo aiutare le persone, non possiamo abbandonarli. Così ci siamo rivolti anche al Sindaco per cercare di far ripristinare almeno un collegamento diretto: qui siamo 255 soci, la maggior parte non guida più, non ha la macchina. Ma per tutti, venire al centro, è importante: uno svago, un modo per socializzare, per giocare e svolgere le diverse attività che proponiamo». Se gli anziani non riescono a raggiungere la sede, si rischia di vanificare quella che è la missione del cnetro polivalente. «Fino a ieri i soci venivano lasciati alla fermata qui di fronte - ha concluso Panzieri - oggi viale Togliatti non è contemplato. E questo è impensabile».