TARQUINIA – Dopo il successo del primo fine settimana del cartellone degli eventi natalizi, organizzati dall’amministrazione comunale, con la Pro loco Tarquinia e il mondo dell’associazionismo tarquiniese, sabato e domenica si continua a sognare.

Si riaccenderà la magia della casa di Babbo Natale: un vero e proprio mondo fantastico con il freddo e innevato Polo Nord, il caldo e colorato giardino delle renne con la slitta, la fabbrica dei giocattoli con gli gnomi e il simpatico elfo Teo, la cucina con il camino e la stanza con il grande letto. In via dei Granari (con ingresso da via del Seminario), dalle 16.15 alle 19.15 i bambini potranno salutare il loro beniamino e portare le loro letterine all’ufficio della posta degli elfi per spedirle al Polo Nord.

Tanta buona musica nelle vie del centro storico il 16 dicembre, dalle 17, con i Lestofunky, street band dal ritmo trascinante e coinvolgente in versione natalizia. Il teatro comunale “Rossella Falk” ospiterà due spettacoli: sabato 16 dicembre, alle 21, si esibirà la banda “Giacomo Setaccioli” nel classico ed ormai atteso concerto di Natale.

La serata sarà anche l’occasione per il direttore M° Mauro Senigagliesi di salutare la città e celebrare il passaggio di “bacchetta” al M° Matteo Costa. Domenica 17 dicembre, alle 18.30, l’Etruschorus “Maria Laura Santi” proporrà “The magical wait”, un viaggio musicale attraverso lo spiritual, il gospel e le migliori tradizioni popolari scritte per questo magico appuntamento.

Il coro, particolarmente nutrito per questa occasione, si avvarrà della magnifica voce di Martina Maggi e dell'accompagnamento di musicisti di prim'ordine come Gabriele Ripa, Anthony Caruana, Ruggero Maoloni e Emanuele Tienforti.

La direzione e gli arrangiamenti sono a cura di Luca Purchiaroni.

Per entrambi i concerti l’ingresso è libero ed è possibile prenotare il proprio posto presso Infopoint (0766/849282).

