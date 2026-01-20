CIVITAVECCHIA – "Nunc est bibendum. Il vino nell'antica Roma" è il titolo della conferenza, curata dal professor Claudio Tanari, esperto e appassionato di storia antica, che si svolgerà sabato 24 gennaio alle ore 18:00 presso la Sala del Camino del Museo del Mare e della Navigazione Antica al Castello di Santa Severa. Riprende così, nonostante le incertezze e difficoltà causate dalla ridotta apertura del Museo, il programma delle attività culturali, organizzato in collaborazione con il Gatc (Gruppo archeologico del Territorio Cerite)

Una conferenza, quella di sabato, che si preannuncia interessante e vivace visto l'argomento.

Della gastronomia romana conosciamo molto, grazie ai trattati culinari giunti fino a noi. Più oscuro, difficile da ricostruire è il rapporto degli antichi romani con il vino, ancora più importante del cibo, se possibile, perché legato ad una dimensione spirituale, oltre che materiale. Il vino veniva considerato "ponte" verso la dimensione del divino.

Il programma culturale del Polo.Museale proseguirà fino alla fine di marzo, alternando appuntamenti di approfondimento, presentazioni di libri con autore, visite guidate, trekking alla scoperta dei siti storici del territorio e iniziative di archeologia attiva con la pulitura stagionale degli scavi di Castrum Novum e delle Guardiole.

Interessanti per chi volesse avvicinarsi alla scooerta dei siti del territorio, i corsi di introduzione all'archeologia tenuti dal direttore del Museo, l'archeologo Flavio Enei, che si terranno a partire dalla metà di febbraio. Cinque lezioni sulle tecniche di scavo, dallo sterro all'indagine stratigrafica, allo studio dei reperti. Elisabetts Bianchi si occuperà invece dei corsi di restauro a partire da gennaio. Per tutte le informazioni, bisognerà rivolgersi alla sede del Museo del Mare e della Navigazione Antica nei giorni di apertura o alla segreteria del Gatc chiamando lo 0766 571727 o il 392.3025990 nelle mattine di martedi, giovedì e sabato.