CIVITAVECCHIA – Le festività natalizie si presentano con un aumento significativo nelle spese per i regali, secondo una ricerca di Confcommercio Litorale Nord. La cifra media dedicata ai doni natalizi passa dai 140 euro del 2022 ai 175 euro previsti per quest'anno. Tuttavia, emerge un'ombra sul quadro natalizio, con quasi una famiglia su quattro che utilizzerà la tredicesima per coprire le spese delle bollette, sottolineando le sfide finanziarie durante la stagione festiva. Il fervore dello shopping natalizio è in crescita, con un aumento del budget medio per i regali che si attesta sui 175 euro, superando i 140 euro dell'anno precedente. La ricerca evidenzia che uno su due ha approfittato per acquistare i regali di Natale delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday, contribuendo all'incremento delle spese. Nel panorama degli acquisti natalizi, emerge un aumento percentuale di persone intenzionate a fare regali, passando dal 72% del 2022 al 74% attuale. Analizzando le modalità di acquisto, il 25% opterà per i negozi di vicinato, il 16% utilizzerà esclusivamente piattaforme web, mentre la maggioranza (58%) sceglierà una combinazione di acquisti online e nei negozi fisici. Si nota che il 52% preferisce i negozi di vicinato durante lo shopping natalizio. L'analisi delle spese rivela un aumento nel numero di "alto spendenti" con un budget superiore ai 300 euro, passando dal 5% al previsto 13%. Circa l'80% delle persone intervistate prevede di spendere fino a 300 euro. Tuttavia, la ricerca mette in guardia sulla percezione dei consumatori che, nonostante abbiano fatto acquisti simili allo scorso anno, si aspettano di spendere di più a causa dell'incremento dei prezzi nell'anno in corso. Riguardo ai regali sotto l'albero, prevalgono prodotti enogastronomici, capi di abbigliamento, giocattoli, carte regalo e buoni regalo digitali. Rispetto all'anno precedente, si prevede un aumento significativo negli acquisti di preziosi, gioielli, computer, accessori per PC, abbonamenti alle piattaforme streaming, giocattoli e calzature. Al contrario, si prevede una diminuzione degli acquisti di libri e prodotti per animali rispetto al 2022. «Particolarmente interessanti - spiegano dalla Confcommercio locale - saranno invece le convenzioni attivate tra i diversi commercianti associati, che avranno la possibilità di usufruire nelle singole attività, di sconti e promozioni che ogni associato ha e sta dedicando agli altri, una modalità decisamente molto intelligente di condivisione che ha come obiettivo di far circolare l’economia nei nostri territori. Un particolare grazie da parte di tutto il Direttivo va proprio a loro che stanno continuando a credere nel potere crescente dell’associazionismo, cogliamo anche l’occasione per ricordare che ad inizio anno verrà presentato il piano editoriale dedicato agli eventi di riferimento per tutti gli associati».

