CIVITAVECCHIA – «In merito al dibattito sollevato in città dal nostro primo comunicato sull’apertura dello sportello DiverCity Plus, dibattito che ha presentato toni decisi ma sempre accettabili, intendiamo soffermarci invece sulle dichiarazioni rilasciate della Delegata alle politiche di genere del Comune di Civitavecchia, Valentina Di Gennaro, ritendendo doveroso intervenire per difendere non solo la dignità del Movimento per la Vita (MPV), ma anche per salvaguardare i principi di pluralismo democratico, libertà di espressione e rispetto istituzionale, che devono guidare ogni amministratore pubblico. Il nostro comunicato, che aveva il solo scopo di sottolineare la necessità di ampliare i servizi di ascolto e supporto a favore di emergenze sociali trasversali come il sovraindebitamento, il disagio giovanile, la crisi economica e le dipendenze, è stato gravemente travisato e trasformato dalla dottoressa in parola in un pretesto per attacchi ideologici». È quanto dichiara il Movimento per la Vita, rifiutando l’etichetta “anti-scelta, anti-libertà, anti-autodeterminazione” e parlando di mancanza di rispetto per il dialogo democratico e di scarsa comprensione del ruolo istituzionale che tale incarico richiede. ««il nostro impegno a favore della comunità continuerà, come avviene ininterrottamente da circa 43 anni in città, con la speranza che episodi come questo possano essere superati attraverso un confronto più sereno e rispettoso»