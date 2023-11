TOLFA - "Spero che qualcuno trovi prima o poi questa lettera del povero Frate Bernardo, vissuto in questa biblioteca nel 1671. Tale passione per i libri e le erbe selvatiche che lo hanno spinto in una buia notte del Sasso della Strega per raccogliere ginepro, salvia e mandragora. Quello che accade fu spaventoso, capitato nel pieno del Sabba, le streghe lo colsero di sorpresa e lo trasformarono in un Corvo, per aver scoperto il loro segreto".

Questa è stata la lettera e il compito affidato ai tanti bimbi e ragazzi che hanno partecipato alla due giorni dedicata alla festa più paurosa dell'anno, cioè Halloween, che è stata promossa e organizzata in maniera perfetta dalla cooperativa Taitle. Questo evento si è svolto nella magica e meravigliosa cornice del Polo Culturale. Tra pozioni, formule e danze i bambini sono riusciti a rompere la maledizione del Frate Corvo e hanno vissuto un'esperienza unica ed esaltante alla scoperta degli enigmi ma anche del meraviglioso museo e della fornitissima biblioteca. Il museo di Tolfa, quindi, é sempre più fruibile per i ragazzi e per i bambini, grazie alle bellissime e riuscite iniziative e manifestazioni che vengono ideate e realizzate dall'attivissimo direttore Giordano Iacomelli e dagli operatori della eccezionale cooperativa Taitle. Il Polo Culturale di Tolfa è stato meta di tanti ragazzi e bambini per vivere un Halloween davvero originale e divertente. Gli organizzatori hanno stilato un bilancio altamente positivo per la due giorni di festa organizzata per la ricorrenza di Halloween: oltre 70 i bambini e i ragazzi che hanno partecipato e che sono rimasti estasiati e felici per questa bellissima e perfettamente organizzata festa. "È stato un grande successo e i ragazzi hanno risposto bene alle nostre proposto cone di solito accade. È stato anche un momento di scoperta del museo da parte dei ragazzi e dei bambini che hanno partecipato. Abbiamo fatto una bella caccia al tesoro all'interno del museo: quindi è stato un modo particolare per dar conoscere e apprezzare il museo,a biblioteca e tutto ciò che facciamo al Polo Culturale ai più piccoli. L'evento è stato organizzato dalla cooperativa Taitle ed è stato un grande successo. Oltre ai laboratori, alla caccia al tesoro e alla festa che hanno avuto un pieno di consensi, il 31 a sera la cooperativa Taitle hanno proiettato un film dedicato ai ragazzi delle medie ed è stata creata ancora di più una bella atmosfera. "Cerchiamo di lavorare sempre di più per rendere il nostro Polo Culturale - spiega il direttore, Giordano Iacomelli - sempre più un luogo aggregante da vivere anche oltre l'orario di apertura".