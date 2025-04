CIVITAVECCHIA – Mentre si sta ultimando l’organizzazione, con un occhio al cielo sperando nel bel tempo, arriva una buona notizia per la processione del Cristo Morto, alla quale verrà attribuito il marchio De.C.O., Denominazione Comunale di Origine.

«La processione fonde spiritualità, cultura, tradizione e affonda le radici nella spiritualità dell’Arciconfraternita del Gonfalone, custode storica dell’organizzazione di un evento – spiegano dall’amministrazione – che coinvolge l’intera comunità civitavecchiese in un momento di profonda partecipazione religiosa e popolare. Il Sindaco dunque consegnerà l'attestato DeCo al priore dell'Arciconfraternita del Gonfalone, simbolicamente "custode" di questa preziosa tradizione"».

«L’attribuzione del marchio De.C.O. a un’istituzione come l’Arciconfraternita del Gonfalone, che costantemente si impegna per la preservazione di eventi storicoculturali come la Processione del Cristo morto – ha sottolineato l’assessore al Commercio Enzo D’Antò – significa per noi tutelare e promuovere un patrimonio immateriale che appartiene alla storia di Civitavecchia». Anche il Sindaco Piendibene ha dichiarato soddisfazione per la proposta, sottolineando che «il marchio De.C.O. assegnato alla Confraternita è un messaggio di attenzione verso tutte le tradizioni autentiche che definiscono l’identità civitavecchiese. Ringrazio la Commissione per l’impegno profuso e l’Arciconfraternita del Gonfalone per il suo continuo servizio alla comunità».

Intanto l’Arciconfraternita del Gonfalone è impegnata negli ultimi dettagli. Le iscrizioni sono complete al 90%, manca all’appello qualche donna per il carro dell’Addolorata. Il percorso sarà lo stesso dello scorso anno. L’appuntamento è per le 20,30 dalla chiesa della Stella. Scendendo da piazza Leandra, il corteo percorrerà infatti via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, viale Baccelli e largo d’Ardia. Da qui il percorso per rientrare alla Stella, con un nuovo passaggio per corso Centocelle arrivando fino a via Crispi, via Cialdi, via Cesare Battisti, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Marconi, via Stendhal e via Trieste. Qui inizierà uno dei momenti più suggestivi della processione, ossia il ritorno in corsa dei carri alla chiesa della Stella.

