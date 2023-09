CIVITAVECCHIA – Un viaggio fatto di diverse tappe ed iniziative. È quello che l’Arciconfraternita del Gonfalone sta vivendo in questi giorni, in occasione della festa della Madonna delle Grazie, una festa che nei secoli ha intrecciato la chiesa della Stella e dell’Arciconfraternita con la storia della città. In questi giorni, dopo il trasferimento dalla Stella alla Cattedrale della statua il 30 agosto scorso, l’appuntamento è ogni giorno alle 17,45 con il rosario meditato e alle 18,30 con la messa. «Siamo in un tempo che vede il mondo e Civitavecchia toccata da mille problemi e per questo - ha spiegato il priore Remo Barletta - abbiamo ripristinato una tradizione antica che vede la processione dell’8 settembre passare ai bordi di quel mare che ha sempre caratterizzato la nostra vita. La processione partirà intorno alle 19 dopo la solenne celebrazione eucaristica che si celebrerà alle 18 sempre l’8 settembre in Cattedrale, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza. Il percorso ripercorrerà parte degli antichi confini di Civitavecchia e partendo dalla Cattedrale attraverserà largo Cavour, largo Plebiscito, poi entrerà nel porto percorrendo la Calata Cesare Laurenti, la Calata Principe Tommaso e la Calata della Rocca, arriverà a piazza Calamatta, e attraverso via Colle dell'Ulivo e via Pietro Manzi riporterà Maria Santissima delle Grazie nella sua casa a piazza Leandra: la Chiesa della Stella. Vogliamo con questo “pellegrinaggio”, ogni anno, affidare la città a Maria perchè vegli sulle vite e sulle azioni di tutti i civitavecchiesi». Ma il percorso non termina qui. «Proseguiremo in questo simbolico viaggio di affidamento e supplica a Maria, nei giorni 9 e 10 settembre - ha aggiunto Barletta - il giorno 9 settembre la chiesa della Stella sarà aperta fino alle 12. Il giorno 9 settembre alle 19 racconteremo ai civitavecchiesi con audio e video la Chiesa della Stella e la storia dell’Arciconfraternita partendo dagli Statuti del 1500, nonché sveleremo alcune curiosità sugli arredi e sulla chiesa. Un appuntamento che un civitavecchiese non può mancare. Potremo capire e vedere aspetti nascosti della chiesa più bella di Civitavecchia e conosceremo più da vicino il “Gonfalone” confraternita presente ininterrottamente nel nostro territorio già dalla fine del 1300. Il giorno 10 settembre alle 19 vivremo la bellezza della musica con un concerto del “Circolo della Lirica Associazione Musicale Ponchielli” guidato dal maestro Dario Feoli. Nell'intervallo del concerto - ha concluso il priore - l'Arciconfraternita sarà lieta di dare alcuni riconoscimenti all’ingegner Carlo Alberto Barella, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Croce Rossa di Civitavecchia».

