SANTA MARINELLA – Oggi si aprirà una delle manifestazioni più importanti per quel che riguarda i prodotti doc di questa nazione. Al castello di Santa Severa è previsto l’evento “L’oro verde sulle nostre tavole”, l’olio, è il dono prezioso di una pianta diffusa e nota ormai in tutto il mondo e oggi simbolo della civiltà mediterranea. Nel vecchio maniero si terrà una due giorni, per scoprire una rassegna di oli delle nostre terre ma anche quelli regionali con laboratori di assaggio, con sessioni degustative di abbinamento olio cibo e incontri con i produttori. Furono i i greci a introdurlo in Italia intorno all’anno 1000 avanti Cristo e gli Etruschi a coltivarlo e a dare il nome al suo frutto più prezioso. I Romani poi diffusero le tecniche di coltivazione, spremitura e conservazione in tutti i paesi conquistati. E ancora oggi l’olio Evo è quello realizzato come nell’antichità, viene ricavato con la sola spremitura di olive sane, quelle che non hanno mai toccato terra e la sua lavorazione viene fatta unicamente con supporti meccanici senza l’aggiunta di additivi. Questo il tema portante della prima edizione dell’evento “Scopriamo l’olio nuovo”, organizzato dalla Strada del Vino e dei prodotti tipici delle terre etrusco romane. Inoltre sono previsti workshop dedicati all'economia dell'olio, agli utilizzi in cucina e cosmesi, al valore del packaging, e quindi l'attenzione a design, arte e letteratura. Un focus sarà dedicato ai più giovani alla scoperta e l’utilità della filiera corta. Sarà allestita un’esposizione in cui sarà possibile conoscere la storia dell’olio dalla produzione antica ai tempi nostri e uno spazio espositivo sarà dedicato a tutti produttori di olio e dei frantoi del territorio. Nel Cortile della Guardia, saranno presenti alcuni artigiani di alta qualità e nel Cortile delle Barrozze ci sarà l’esposizione dei banchi dei produttori di olio. Nella Piazza delle due Chiese saranno presenti i banchi di assaggio del vino abbinati ad un tagliere degustativo di pane, olio e formaggi, sempre del territorio, mentre sul piazzale del Fontanile sarà allestita un’area food gourmet e di qualità.

