CIVITAVECCHIA – Il Lions club Civitavecchia porto Traiano, con la condivisione e il nulla osta della direzione marittima del Lazio, ha organizzato l'iniziativa "Prevenzione e Sociale: illuminiamo il Forte Michelangelo" che verrà effettuata, in orario serale, a cura del personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia.

Il club ringrazia il capitano di vascello Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Civitavecchia.

«L'attività in oggetto – spiegano i Lions – ha l'obiettivo di sensibilizzare la Comunità a svolgere attività di prevenzione sanitaria, tutela ambientale e di rafforzamento dell'appartenenza alla Nazione, in concomitanza delle celebrazioni di specifiche giornate, attraverso l'illuminazione artistica esterna del monumento Forte Michelangelo che verrà effettuata, in orario serale, dal personale del Comando».

Le date nelle quali verrà effettuata l'illuminazione artistica del Forte Michelangelo sono le seguenti:

21 settembre "Giornata Internazionale della Pace" - illuminazione artistica di colore bianco;

nei giorni 1 e 31 ottobre "Mese della prevenzione al carcinoma mammario" - illuminazione artistica di colore rosa;

4 novembre "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" - illuminazione artistica dei colori verde, bianco e rosso;

25 novembre "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" - illuminazione artistica di colore rosso;

1 gennaio "Giornata Mondiale della Pace" - illuminazione artistica di colore bianco;

7 gennaio "Festa del Tricolore" - illuminazione artistica dei colori verde, bianco e rosso;

8 marzo "Giornata Internazionale della Donna" - illuminazione artistica di colore viola;

2 aprile "Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo" - illuminazione artistica di colore blu;

22 aprile "Giornata della Terra" - illuminazione artistica di colore verde;

2 giugno "Festa della Repubblica" - illuminazione artistica dei colori verde, bianco e rosso;

5 giugno "Giornata Mondiale dell'Ambiente" - illuminazione artistica di colore verde;

8 giugno "Giornata Mondiale degli Oceani" - illuminazione artistica di colore blu.

