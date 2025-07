CIVITAVECCHIA – Si è svolto sabato scorso il passaggio di campana del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano da Gianfranco Ciatti ad Eleonora Roscioni, presso l'Hotel San Giorgio, alla presenza del sindaco Marco Piendibene e della Presidente onoraria della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gabriella Sarracco. Tra gli ospiti autorità lionistiche e civili da sempre vicine al club.

Il presidente uscente ha ricordato i numerosi service portati a compimento grazie all'impegno dei soci in collaborazione con le associazioni di volontariato locali, Croce Rossa, Adamo, il Ponte, a cui le donne del Club, mogli dei soci, hanno consegnato una cospicua cifra, risultato dei loro Burraco settimanali, per le Coccinelle, ragazze madri ospiti della struttura. Sono state inoltre ricordate le attività svolte con le scuole cittadine, lo studio della via Francigena, a Viterbo con la Circoscrizione. Un'annata che ha visto inoltre premiati con la prestigiosa onorificenza internazionale del Melvin Jones ben tre appartenenti al club, all'interno del quale hanno ricoperto con singolare impegno importanti cariche: Gianfranco Ciatti, Luigi Mattera e Primula Ferranti. Soddisfazione ed emozione, per qualcuno un sogno non ancora realizzato. C'è stato lo scambio dei distintivi ed ha preso la parola la Presidente della nuova annata, la quale ha ringraziato i presenti per la fiducia riposta in lei e ha disegnato per grandi linee il suo programma da concordare con i soci, presentando il suo team di collaboratori e dando la precedenza ai service a cui il club è affezionato. In particolare penserà al Ponte e alle scuole, al tema di studio nazionale e al service nazionale, con apertura alle associazioni della città e del territorio.

Un clima sereno, amichevole, una conviviale in cui domina il piacere di ritrovarsi e progettare. Al presidente uscente Gianfranco Ciatti, per l'impegno profuso nel suo incarico il Club riconoscente ha consegnato una targa ricordo.