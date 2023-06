ALLUMIERE - Ad Allumiere lettura per bambini in primo piano.

Il comune di Allumiere è, infatti, protagonista del bellissimo e utile progetto: "Se leggi, leggo anch'io! ...continua!".

Questo progetto è promosso dalla Fondazione Molinari in sinergia con il Centro di Solidarietà "Il Ponte" e dal centro per il libro e la lettura.

Le letture saranno per bambini dai 0 ai 6 anni e si svolgeranno in due magiche e meravigliose cornici naturali, ossia il Faggeto e il Parco del Risanamento e poi nella biblioteca e al museo: alle 15.30 alle 16.30 il 22 giugno e il 6 luglio appuntamento per i bambini al Faggeto; dalle 16.30 alle 17.30 il 6 settembre le letture si svolgeranno al Parco del Risanamento.

Dalle 14 alle 16 il 19 ottobre e il 26 ottobre appuntamento con la lettura per bambini nella biblioteca comunale.

Gli ultimi appuntamenti ci saranno dalle 15 alle 16 il 14 dicembre e il primo febbraio 2024 con letture al Mak (museo Adolfo klitsche de La Grange).

Gli organizzatori ricordano a tutti i genitori che vogliono portarci i propri figli che è necessaria la prenotazione inviando una email ai seguenti indirizzi: Biblioteca@comune.allumiere.rm.it oppure a Seleggituleggoancheio@ilpontecivitavecchia.it

