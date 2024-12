CIVITAVECCHIA – In occasione della celebrazione di San Vincenzo Maria Strambi, Civitavecchia si prepara a vivere una serie di eventi religiosi e culturali che onoreranno la figura del santo. Il calendario di attività prevede momenti di preghiera, riflessione e condivisione, invitando i fedeli e i cittadini a partecipare attivamente a queste iniziative.

Il punto focale delle celebrazioni sarà il pellegrinaggio, che vedrà i devoti percorrere un itinerario spirituale attraverso i luoghi legati alla vita di San Vincenzo Strambi. Questo cammino sarà un'occasione per meditare sulla vita e gli insegnamenti del santo, un uomo di profonda fede e carità, ricordato per la sua dedizione pastorale e il suo impegno a favore dei più deboli.

Tra le varie iniziative in programma, vi saranno anche momenti di incontro per approfondire il messaggio di San Vincenzo, offrendo ai partecipanti la possibilità di riflettere sul significato della sua opera nella società moderna. Non mancheranno celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera comunitaria, pensati per rafforzare lo spirito di unità e devozione della comunità locale.

Questi eventi non solo ricorderanno la figura del santo, ma fungeranno anche da spinta per il dialogo e l'incontro, coinvolgendo le diverse realtà associative del territorio.

IL CALENDARIO

Giovedì 17 Ottobre:

Ore 17.00: Arrivo a Civitavecchia in Cattedrale.

Ore 17.30: Concelebrazione Eucaristica con tutto il Clero, presieduta dal Vescovo di Macerata S.E. Mons. Nazzareno Marconi. Sono invitati a partecipare tutti i fedeli della Città.

Venerdì 18 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica affidata alle Parrocchie: Cattedrale, Santa Maria, Santi Martiri Giapponesi, Sacra Famiglia.

Sabato 19 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica affidata alle Parrocchie: San Felice da Cantalice, Gesù Divino Lavoratore, Sacro Cuore, San Pio X.

Lunedì 21 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza, per il MANDATO AI CATECHISTI e alle CATECHISTE della zona pastorale di Civitavecchia.

Martedì 22 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, affidata alle Parrocchie: San Giuseppe a Campo dell’Oro e San Gordiano.

Mercoledì 23 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, affidata alle Parrocchie: San Francesco di Paola, Santissima Trinità, San Pietro, Santa Maria della Consolazione e Sant’Agostino.

Giovedì 24 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, affidata alle Parrocchie di Tolfa, Allumiere e La Bianca.

Venerdì 25 Ottobre:

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica, affidata agli Istituti Religiosi Femminili di Civitavecchia.

Sabato 26 Ottobre:

Ore 15.30: Trasferimento del corpo di San Vincenzo nel Duomo di Tarquinia.

Domenica 27 Ottobre:

Ore 15.00: Trasferimento del corpo di San Vincenzo a Tarquinia presso il MONASTERO delle Monache Passioniste.

Ore 17.00: Trasferimento del corpo di San Vincenzo al Duomo di Tarquinia.

Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica. Sono particolarmente invitate le parrocchie di San Giovanni e Leonardo, Santa Lucia Filippini e Madonna dell’Ulivo.

Lunedì 28 Ottobre:

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza per il MANDATO AI CATECHISTI e alle CATECHISTE della zona pastorale di Tarquinia.

Martedì 29 Ottobre:

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica, affidata alle Parrocchie Maria Santissima Stella del Mare, Montalto di Castro, Pescia Romana e Monte Romano.

Mercoledì 30 Ottobre: