ALLUMIERE - L'associazione "Il Cammino dell'Allume" con soddisfazione ha annunciato: "In questi momenti ci vorrebbe una bacchetta magica che sappia trasformare le emozioni in parole, ma non esiste, quindi ci limitiamo a presentare la prima "Freccia Segnaletica" in loco del "Cammino dei Minatori". Siamo work in progress: emozione, sogni e realtà". Ad Allumiere, quindi, proseguono a gonfie vele le attività per finire di completare tutta l'installazione dei cartelli segnaletici della sentieristica e il tutto verrà presentato ufficialmente il prossimo 14 aprile nel corso della manifestazione "Sentieri Fioriti". I cartelli che vengono installati sono di promozione turistica e valorizzazione dei sintieri tracciati dal Cai e dal Cammino dell’Allume, nelle vie interne della cittadina collinare e nei suoi dintorni. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie anche alla sinergia de Il Cammino Dell’Allume 2.0 con il Comune di Allumiere e l'Università Agraria. Allumiere quindi, grazie al CAI ha dato vita al "Cammino dei Minatori": un percorso importante che porta Allumiere al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. Per il momento i sentieri del Cammino sono stati tracciati dal CAI con una segnaletica orizzontale al 95%. Mancano piccoli tratti che verranno terminati a breve. Successivamente, laddove necessario, verrà realizzata una segnaletica verticale sia dal CAI (con le loro classiche frecce segnaletiche tecniche) e sia con frecce segnaletiche specifiche per Il Cammino dei minatori. Il progetto e il lavoro lo stanno portando avanti il comune di Allumiere e l'associazione Il Cammino Dell’Allume 2.0.

"Ci siamo quasi: è iniziata la messa a terra della segnaletica verticale. Grazie di cuore a Lara Sgamma, Carlo Cammilletti, Paolo Travagliati e Alessia Brancaleoni, per essere riusciti a farmi fare una cosa, che da individualista incallita, fuggo da sempre: collaborare - ha spiegato "La Sorella delle Erbe", Francesca Stefanelli - grazie per aver scritto, telefonato, sognato, organizzato e strutturato questo progetto nato tre anni fa, da disegnini abbozzati con matite colorate, di sentieri percorsi con il sole e con la pioggia, con ancora tutti i capelli neri e qualche ruga in meno, con il pancione di quasi mamma, poi con una bimba nella fascia, a volte con un po' di malinconia nel cuore, quasi sempre con l' anima traboccante di meraviglia e gratitudine per questo angolo di terra che mi ha accolto e nutrito. Signori e signori: Il Cammino dei Minatori è realtà".

Gli ideatori e gli organizzatori di questo progetto della sentiristica e dei camminamenti nel bellissimo territorio di Allumiere invitano tutti "a partecipare alla inaugurazione ufficiale in programma durante l'evento ''Sentieri Fioriti'' dove troverete trekking per tutti i gusti. https://facebook.com/events/s/sentieri-fioriti/1099084997906512/"

