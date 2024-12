CIVITAVECCHIA – L’Anpi festeggia il 25 aprile con una serie di iniziative per ricordare la Liberazione.

Come hanno spiegato il presidente della sezione locale Anpi Giorgio Gargiulo e il segretario Giordano Luciani la giornata comincerà alle 10 presso il Parco resistenza dove «deporremo un omaggio floreale al Monumento degli internati e parlerà una nostra giovane che farà il punto politico della situazione dopo di che in corteo andremo in piazza Arditi del popolo dove i giovani reciteranno brani della resistenza come ad esempio Pertini, dopo di che in corteo andremo alla manifestazione promossa dal Comune dove ci sarà l’intervento del Sindaco. Sarà una giornata di grande importanza - ha concluso - visto anche il momento che stiamo vivendo».

