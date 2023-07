MONTALTO - E’ in pieno svolgimento il progetto “Storia e Sapori a Montalto di Castro: eventi per i Piccoli Esploratori del Mare”, organizzato dal Comune di Montalto di Castro per offrire ai ragazzi l'opportunità di immergersi nel mondo affascinante del mare attraverso laboratori interattivi e percorsi di drammatizzazione.

Al progetto hanno aderito la Regione Lazio, l’Unione Europea, il Feamp (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, il Flag Gac Lazio nord, il Mipaaf, il Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali turistici). Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione con esperti del settore culturale ed ittico ed organizzazioni locali che hanno abbracciato questa importante opportunità per promuovere le eccellenze marine del posto.

Il primo evento ”Scoprire le Meraviglie del Mare” si è svolto il 13 luglio alle 21 al Centro servizi Tevere di Montalto Marina con la conduzione della biologa Serrano presso il laboratorio “Maremeo”: al laboratorio “Maremeo” i bambini sono stati introdotti alla caratteristiche biotiche ed abiotiche del mare conoscendo direttamente specie come molluschi, crostacei e pesci. Ieri, invece, sempre al Centro servizi Tevere, presso il laboratorio “Maremeo2”, si è tenuto il secondo evento “Drammatizzazione delle Storie Marine”, ancora con la biologa Serrano, che ha effettuato con i ragazzi, oltre a rispiegare le proprietà del mare, vari esperimenti sul galleggiamento e cenni di educazione alimentare. Sono stati spiegati il funzionamento degli ecosistemi marini, le leggi della fisica che governano il galleggiamento degli organismi e l'importanza di una corretta alimentazione per le specie d’acqua salata. Oggi continua il laboratorio con i ragazzi presso il Centro servizi Tevere con l’obiettivo di fare sviluppare ai giovani intervenuti maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela degli oceani e della vita marina. Il ciclo di incontri e laboratori si concluderà domani con “Le voci del mare – Esplorando l’Odissea” con la conduzione dell’associazione culturale “Ombre Bianche Teatro”.

Quest’ultimo evento si ispira all'epica avventura di Ulisse ne "L'Odissea". I partecipanti saranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso il mare, insieme ad Ulisse e alla sua ciurma, esplorando le sfide e i pericoli affrontati nel loro cammino verso casa. Attraverso attività di improvvisazione, lettura di brani chiave e le scenografie, i giovani partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il tema della sopravvivenza e della perseveranza.

Il progetto "Storia e Sapori:dalla rete al Pescatore” a Montalto di Castro offre una straordinaria opportunità per i giovani esploratori del mare di scoprire il mondo affascinante e ricco di avventure dell'ambiente marino. Attraverso laboratori interattivi e percorsi di drammatizzazione, i partecipanti potranno imparare, sperimentare e divertirsi mentre esplorano le caratteristiche biotiche e abiotiche del mare, sia dal punto di vista scientifico che narrativo. Grazie all'esperta guida della biologa marina Dott.ssa Serrano e all'entusiasmante approccio teatrale dell'Associazione Culturale Ombre Bianche Teatro, questi eventi promettono di offrire un'esperienza educativa indimenticabile per tutti i partecipanti. Non perdete l'opportunità di partecipare a queste straordinarie avventure marine a Montalto di Castro.

